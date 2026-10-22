В Непале пропали двое японских альпинистов — The Japan Times

В Непале пропали двое японских альпинистов в возрасте 40 и 25 лет. По словам высокопоставленного чиновника местного муниципалитета, они не выходят на связь с 15 октября. Местные власти проводят поиски.

Поиски в массиве Аннапурна

Как пишет The Japan Times, мужчины, вероятно, совершали восхождение на гору Гангапурна в массиве Аннапурна или на расположенную рядом более низкую непокорённую вершину.

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Высота Гангапурны составляет 7455 метров над уровнем моря. Для поисков местные власти используют вертолёты и беспилотники, однако пока никаких следов пропавших не обнаружено.

Реакция посольства Японии

В посольстве Японии в Непале заявили, что поддерживают связь с семьями пропавших альпинистов и другими причастными лицами и оказывают им максимально возможную помощь. Имена мужчин посольство не разглашает.

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