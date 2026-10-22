В пакистанском Пешаваре обострился внутренний конфликт в партии PTI: бывший глава правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур и генеральный секретарь партии Салман Акрам Раджа обменялись взаимными обвинениями в социальной сети X. Спор возник после сообщений о предложении группы депутатов провинциальной ассамблеи выдвинуть Гандапура исполняющим обязанности председателя PTI в Хайбер-Пахтунхве.

Как сообщает Dawn, депутаты предлагали назначить Гандапура на место Джунаида Акбара, который отсутствовал после введения в провинции губернаторского правления. В рукописном документе, адресованном временному председателю PTI Гохару Али Хану и Радже, участники встречи единогласно назвали Гандапура «нужным человеком для этой работы».

Встреча депутатов и реакция генсека

По словам одного из участников, во встрече 14 октября через Zoom и WhatsApp приняли участие около 55 депутатов провинциальной ассамблеи. Они обсуждали партийную организацию, переговоры с правительством, дальнейшие протесты и юридические вопросы. Одним из решений стало требование немедленно назначить Гандапура временным руководителем провинциального отделения.

Раджа раскритиковал возможное назначение нового руководителя без разрешения заключенного основателя партии Имрана Хана или политического комитета PTI. Он заявил, что группа депутатов якобы прекратила связь с Сохаилом Африди и его командой в конце протестного марша, что, по его мнению, способствовало введению в провинции чрезвычайного и губернаторского правления.

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Генеральный секретарь также заявил, что исполняющим обязанности главы провинциального отделения остается генеральный секретарь PTI в Хайбер-Пахтунхве Али Асгар, а Сохаил Африди продолжает занимать должность главы правительства провинции.

Гандапур потребовал извинений

В ответ Гандапур обвинил Раджу в оскорбительной риторике и потребовал извинений за упоминания «змей и гадюк». Он заявил, что в условиях беспрецедентных политических вызовов руководству не подобает выдвигать нечеткие обвинения и высмеивать избранных представителей партии.

Бывший глава правительства также упрекнул Раджу в том, что тот якобы скрывался во время протестного движения, и поставил под сомнение его вклад в деятельность PTI. Гандапур спросил, кто дал отдельным членам партии право называть депутатов предателями, заговорщиками или недемократическими деятелями за попытку найти конституционное и политическое решение кризиса.

Депутат провинциальной ассамблеи Машаль Юсуфзай, бывшая представительница Бушры Биби, также обвинила Гандапура и нескольких других партийных деятелей в провале протестного марша и последующем введении губернаторского правления.

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