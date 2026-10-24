Сенатор от австралийских Зелёных Джордон Стил-Джон, представляющий Западную Австралию, заявил, что не будет посещать заседания парламента на следующей неделе. Это происходит на фоне обвинений в ненадлежащем поведении по отношению к женщинам, которые он неоднократно и решительно отрицал, сообщает ABC News Australia.

Письмо с утверждениями о нарушениях

Стил-Джон обнародовал копию письма от 13 октября, адресованного лидеру Зелёных Дэвиду Шубриджу. Документ подписали семь нынешних и бывших сотрудников или должностных лиц партии, имена которых не названы.

Авторы письма заявили, что им известно о многочисленных обвинениях в серьёзных нарушениях со стороны сенатора на протяжении почти десяти лет — в 2017–2025 годах. По их словам, эти утверждения касаются его поведения в присутствии женщин. Авторы также призвали Шубриджа назначить независимое расследование и пересмотреть протоколы, касающиеся гендерно обусловленного насилия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запланированное независимое расследование

Независимое расследование обстоятельств дела должно провести отделение Зелёных в Западной Австралии. Ранее Шубридж говорил, что, по его мнению, Стил-Джон должен был взять отпуск на время проверки. В то же время сенатор в открытом письме отрицал, что находится в отпуске.

Стил-Джон также сообщил, что рассматривал возможность дистанционного участия в работе парламента, однако ему сообщили, что это также будет неприемлемо. На следующей неделе в Сенате запланированы слушания по рассмотрению бюджетных ассигнований.

Читай нас в