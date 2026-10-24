Senator Australijskich Zielonych Jordon Steele-John, reprezentujący Australię Zachodnią, oświadczył, że nie będzie uczestniczył w posiedzeniach parlamentu w przyszłym tygodniu. Dzieje się to w związku z zarzutami o niestosowne zachowanie wobec kobiet, którym wielokrotnie i stanowczo zaprzeczał, informuje ABC News Australia.

List zawierający zarzuty niewłaściwego postępowania

Steele-John opublikował kopię listu z 13 października, skierowanego do lidera Zielonych Davida Shoebridge’a. Dokument podpisało siedmiu obecnych i byłych pracowników lub działaczy partii, których nazwisk nie ujawniono.

Autorzy listu stwierdzili, że wiedzą o licznych zarzutach poważnego niewłaściwego postępowania senatora na przestrzeni niemal dziesięciu lat — w latach 2017–2025. Według nich twierdzenia te dotyczą jego zachowania w obecności kobiet. Autorzy wezwali również Shoebridge’a do powołania niezależnego dochodzenia i przeglądu protokołów dotyczących przemocy ze względu na płeć.

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Planowane niezależne dochodzenie

Niezależne dochodzenie w sprawie okoliczności tej sprawy ma przeprowadzić zachodnioaustralijski oddział Zielonych. Shoebridge wcześniej mówił, że jego zdaniem Steele-John powinien wziąć urlop na czas kontroli. Jednocześnie senator zaprzeczył w otwartym liście, że przebywa na urlopie.

Steele-John poinformował również, że rozważał zdalny udział w pracach parlamentu, lecz przekazano mu, że byłoby to także nie do przyjęcia. W przyszłym tygodniu w Senacie zaplanowano przesłuchania dotyczące szacunków budżetowych.

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