W pakistańskim Peszawarze zaostrzył się wewnętrzny konflikt w partii PTI: były szef rządu prowincji Chajber Pasztunchwa Ali Amin Gandapur i sekretarz generalny partii Salman Akram Raja wymienili wzajemne oskarżenia w serwisie społecznościowym X. Spór wybuchł po doniesieniach o propozycji grupy deputowanych zgromadzenia prowincjonalnego, by wysunąć Gandapura na pełniącego obowiązki przewodniczącego PTI w Chajber Pasztunchwie.

Jak podaje Dawn, deputowani proponowali powołać Gandapura w miejsce Junaida Akbara, który był nieobecny po wprowadzeniu w prowincji rządów gubernatorskich. W odręcznym dokumencie skierowanym do tymczasowego przewodniczącego PTI Gohara Alego Khana i Radży uczestnicy spotkania jednomyślnie nazwali Gandapura „właściwym człowiekiem do tej pracy”.

Spotkanie deputowanych i reakcja sekretarza generalnego

Według jednego z uczestników w spotkaniu 14 października za pośrednictwem Zooma i WhatsAppa uczestniczyło około 55 deputowanych zgromadzenia prowincjonalnego. Omawiali organizację partyjną, negocjacje z rządem, dalsze protesty i kwestie prawne. Jedną z decyzji było żądanie natychmiastowego powołania Gandapura na tymczasowego szefa struktur prowincjonalnych.

Radża skrytykował możliwość powołania nowego lidera bez zgody uwięzionego założyciela partii Imrana Khana lub komitetu politycznego PTI. Stwierdził, że grupa deputowanych miała rzekomo zerwać kontakt z Sohailiem Afridim i jego zespołem pod koniec marszu protestacyjnego, co jego zdaniem przyczyniło się do wprowadzenia w prowincji stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich.

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Sekretarz generalny oświadczył również, że pełniącym obowiązki szefa struktur prowincjonalnych pozostaje sekretarz generalny PTI w Chajber Pasztunchwie Ali Asghar, a Sohail Afridi nadal zajmuje stanowisko szefa rządu prowincji.

Gandapur zażądał przeprosin

W odpowiedzi Gandapur oskarżył Radżę o obraźliwą retorykę i zażądał przeprosin za wzmianki o „wężach i żmijach”. Oświadczył, że w obliczu bezprecedensowych wyzwań politycznych kierownictwu nie wypada wysuwać niejasnych oskarżeń i wyśmiewać wybranych przedstawicieli partii.

Były szef rządu zarzucił również Radży, że ten rzekomo ukrywał się podczas ruchu protestacyjnego, i zakwestionował jego wkład w działalność PTI. Gandapur zapytał, kto dał niektórym członkom partii prawo nazywać deputowanych zdrajcami, spiskowcami lub niedemokratycznymi działaczami za próbę znalezienia konstytucyjnego i politycznego rozwiązania kryzysu.

Deputowana zgromadzenia prowincjonalnego Mashal Yousafzai, była rzeczniczka Bushry Bibi, również oskarżyła Gandapura i kilku innych działaczy partyjnych o porażkę marszu protestacyjnego i późniejsze wprowadzenie rządów gubernatorskich.

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