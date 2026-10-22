巴基斯坦白沙瓦的PTI党内冲突加剧：开伯尔-普什图省前政府首脑阿里·阿明·甘达普尔与该党秘书长萨尔曼·阿克拉姆·拉贾在社交平台X上相互指责。此前有报道称，一批省议会议员提议推举甘达普尔担任PTI在开伯尔-普什图省的代理主席，由此引发争端。

据《黎明报》报道，议员们提议任命甘达普尔接替朱奈德·阿克巴尔；在该省实施总督管治后，阿克巴尔一直缺席。一份写给PTI临时主席戈哈尔·阿里·汗和拉贾的手写文件显示，与会者一致称甘达普尔是“适合这项工作的人”。

议员会议与秘书长的反应

一名与会者表示，约55名省议会议员于10月14日通过Zoom和WhatsApp参加了会议。他们讨论了党内组织、与政府的谈判、后续抗议活动和法律问题。其中一项决定是要求立即任命甘达普尔为省级组织临时负责人。

拉贾批评在未经被监禁的党创始人伊姆兰·汗或PTI政治委员会许可的情况下任命新领导人的可能性。他表示，这批议员据称在抗议游行结束时与苏海尔·阿夫里迪及其团队失去联系，这在他看来促成了该省实施紧急状态和总督管治。

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秘书长还表示，PTI开伯尔-普什图省秘书长阿里·阿斯加尔仍担任省级组织代理负责人，而苏海尔·阿夫里迪继续担任该省政府首脑。

甘达普尔要求道歉

作为回应，甘达普尔指责拉贾使用侮辱性言辞，并要求其就提及“蛇和毒蛇”道歉。他表示，在面临前所未有的政治挑战之际，领导层不应提出含糊的指控，也不应嘲笑该党的民选代表。

这名前政府首脑还指称拉贾在抗议运动期间据称一直躲藏，并质疑其对PTI活动的贡献。甘达普尔质问，谁赋予部分党员权利，仅因议员试图为危机寻找宪法和政治解决方案，就将他们称为叛徒、阴谋家或不民主的活动人士。

省议会议员马沙尔·优素福扎伊、布什拉·比比的前发言人，也指责甘达普尔和其他几名党内人士导致抗议游行失败，并引发随后实施的总督管治。

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