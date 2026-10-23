为期三天的Milipol Qatar展会在卡塔尔首都多哈闭幕，约有来自33个国家的280家公司参展。制造商展示了用于警察、紧急服务和工业安全的无人机、机器人及基于人工智能的解决方案，Euronews报道。

来自33个国家的参展者

展会组委会成员哈立德·萨敦·阿尔-库瓦里少校表示，约70%的参展者从国外来到卡塔尔。他指出，该活动让各国政府有机会了解已在其他国家测试过的系统，并评估其应用的可能性。

West Bay Petroleum总经理亚历山德罗斯·拉卡塔米蒂斯表示，无人机可协助在大范围地区搜寻失踪人员。软件可以分析飞行期间拍摄的图像，并识别可能有人存在的迹象，以便救援人员确定进一步搜索的区域。

他还举例说明工业检查：配备气体检测设备的无人机可以检查疑似泄漏地点，而无需派遣工作人员进入可能存在危险的区域。

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网络安全与关键基础设施

第二届多哈人工智能与安全国际会议与Milipol Qatar同期举行。与会者讨论了负责任地使用人工智能、自主系统以及关键基础设施保护。

在一场网络安全研讨会上，卡塔尔国家网络安全局信息安全部门副主任哈立德·阿尔-纳斯尔表示，应对网络攻击不仅应包括恢复IT基础设施，还应确保重要公共服务的连续性或及时恢复。他呼吁将网络安全纳入事故后恢复和危机管理计划，并明确责任分配。

展会期间，卡塔尔与法国签署了两国内政部2027年至2030年合作计划，旨在加强协调与经验交流。法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问多哈后发布的联合声明称，扩大的伙伴关系涵盖国内安全和民防。卡塔尔首相谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼还启动了第六次Watan演习，安全、军事和民事机构均参与其中。

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