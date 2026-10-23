W stolicy Kataru, Dosze, zakończyły się trzydniowe targi Milipol Qatar, w których uczestniczyło około 280 firm z 33 krajów. Producenci zaprezentowali drony, roboty i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla policji, służb ratunkowych i bezpieczeństwa przemysłowego, informuje Euronews.

Uczestnicy z 33 krajów

Według majora Chalida Saaduna al-Kuwariego, członka komitetu organizacyjnego wystawy, około 70% uczestników przybyło do Kataru z zagranicy. Zaznaczył, że wydarzenie daje rządom możliwość zapoznania się z systemami, które zostały już przetestowane w innych krajach, oraz oceny możliwości ich zastosowania.

Dyrektor generalny West Bay Petroleum Alexandros Lakatamitis powiedział, że drony mogą pomagać w poszukiwaniach zaginionych osób na dużych obszarach. Oprogramowanie może analizować zdjęcia wykonane podczas lotu i wykrywać możliwe oznaki obecności człowieka, aby ratownicy mogli wyznaczać obszary do dalszych poszukiwań.

Przytoczył także przykład inspekcji przemysłowych: dron wyposażony w sprzęt do wykrywania gazu może sprawdzić miejsce domniemanego wycieku bez wysyłania pracownika do potencjalnie niebezpiecznej strefy.

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Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna

Równolegle z Milipol Qatar odbyła się druga Międzynarodowa Konferencja w Dosze poświęcona sztucznej inteligencji i bezpieczeństwu. Jej uczestnicy omawiali odpowiedzialne wykorzystanie AI, systemy autonomiczne i ochronę infrastruktury krytycznej.

Podczas seminarium poświęconego cyberbezpieczeństwu zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Informacji katarskiej Narodowej Agencji Cyberbezpieczeństwa Chalid Al-Nasr oświadczył, że reagowanie na cyberatak powinno obejmować nie tylko odtworzenie infrastruktury IT, lecz także ciągłość lub terminowe przywrócenie kluczowych usług publicznych. Wezwał do uwzględniania cyberbezpieczeństwa w planach odtwarzania po awariach i zarządzania kryzysowego z jasnym podziałem odpowiedzialności.

Podczas wystawy Katar i Francja podpisały plan współpracy między ministerstwami spraw wewnętrznych na lata 2027–2030, mający na celu wzmocnienie koordynacji i wymianę doświadczeń. We wspólnym oświadczeniu po wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Dosze wskazano, że rozszerzone partnerstwo obejmuje bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę ludności. Premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani zainaugurował także szóste ćwiczenia Watan z udziałem struktur bezpieczeństwa, wojskowych i cywilnych.

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