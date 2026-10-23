肯尼亚蒙巴萨高等法院将于11月6日对沙卡霍拉森林大规模死亡案中被定罪的29人作出量刑裁决。其中包括传教士保罗·恩滕盖·麦肯齐，他与另外28名被告于10月19日被裁定犯有谋杀190名儿童和1名成年人的罪行。

据Nation Kenya报道，法官戴安娜·卡韦扎指示缓刑服务部门为每名被定罪者指派一名专门工作人员，并在量刑前为法院准备个人报告。报告须包括出生地、教育背景、家庭关系、个人品行、对罪行的态度、可能的悔意以及既往犯罪记录等信息。

报告与减轻处罚

缓刑服务部门工作人员还须收集被定罪者亲属的意见，包括他们是否愿意接纳这些人重返家庭和社区。报告将纳入对罪行给受害者造成影响的评估，记录他们的经历、对罪行的感受以及对可能处罚的看法。

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法院应于10月30日收到报告，并从11月2日起审理被定罪者提出的减轻处罚请求。他们可亲自发言或通过律师发言。法官还指示确保所有被定罪者出席公开庭审。

法院认定

法院认定，这些死亡是有组织的激进化、胁迫以及蓄意剥夺人们食物和饮水体系所导致的结果。根据法院认定，麦肯齐命令追随者绝食至死，从儿童开始；为确保这些命令得到执行，还使用了暴力、拘禁以及剥夺食物和饮水等手段。

在72起案件中，饥饿被确认为死因。其他案件涉及窒息、徒手压迫颈部和头部损伤。另外110起案件中，病理学家因尸体腐烂无法确定确切死因，但法院认为相关情形同样表明死于饥饿。沙卡霍拉的浅墓中发现了429具遗体，尽管本案审理涉及191名受害者。

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