Wysoki Sąd Kenii w Mombasie wyznaczył na 6 listopada wydanie orzeczenia w sprawie wymiaru kary dla 29 osób skazanych w sprawie masowych zgonów w lesie Shakahola. Wśród nich jest kaznodzieja Paul Nthenge Mackenzie, który wraz z 28 innymi oskarżonymi został 19 października uznany za winnego zabójstwa 190 dzieci i jednej osoby dorosłej.

Jak informuje Nation Kenya, sędzia Diana Kavedza poleciła służbie kuratorskiej wyznaczyć osobnego pracownika dla każdego skazanego oraz przygotować dla sądu indywidualne raporty przed wymierzeniem kary. Mają one zawierać dane dotyczące miejsca urodzenia, wykształcenia, więzi rodzinnych, charakterystyki, stosunku do przestępstwa, możliwej skruchy i wcześniejszych wyroków.

Raporty i złagodzenie kary

Pracownicy służby kuratorskiej mają również zebrać opinie krewnych skazanych, w tym na temat tego, czy są gotowi przyjąć ich z powrotem do rodzin i społeczności. Raporty obejmą oceny wpływu przestępstw na pokrzywdzonych, dokumentujące ich doświadczenia, odczucia wobec przestępstw oraz poglądy na możliwą karę.

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Sąd ma otrzymać raporty 30 października, a od 2 listopada będzie rozpatrywać wnioski skazanych o złagodzenie kary. Będą mogli wystąpić osobiście lub za pośrednictwem prawników. Sędzia poleciła również zapewnić obecność wszystkich skazanych na jawnych posiedzeniach.

Ustalenia sądu

Sąd uznał, że zgony były skutkiem zorganizowanego systemu radykalizacji, przymusu oraz celowego pozbawiania ludzi żywności i wody. Według ustaleń sądu Mackenzie nakazywał wyznawcom pościć aż do śmierci, począwszy od dzieci, a do zapewnienia wykonania tych poleceń stosowano przemoc, przetrzymywanie oraz pozbawianie żywności i wody.

Głód potwierdzono jako przyczynę śmierci w 72 przypadkach. W pozostałych przypadkach chodziło o uduszenie, ręczne uciskanie szyi i urazy głowy. W kolejnych 110 przypadkach patolodzy nie mogli ustalić dokładnej przyczyny śmierci z powodu rozkładu ciał, jednak sąd uznał, że okoliczności również wskazują na śmierć z głodu. W Shakahola znaleziono 429 ciał w płytkich grobach, choć ten proces dotyczył 191 ofiar.

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