В Гаосюне, Тайвань, городское бюро метрополитена применило 211 датчиков наклона для круглосуточного контроля устойчивости деревьев в зеленых туннелях системы легкорельсового транспорта во время тайфуна Чампи. Датчики позволяют сообщать о любых аномалиях в режиме реального времени, сообщает Taipei Times.

Два зеленых туннеля

Система легкорельсового транспорта Гаосюна имеет два зеленых туннеля. Туннель Тоторо расположен между станциями Музей изобразительных искусств Гаосюна и Центр искусств Нэйвэй; вдоль него растут деревья мадагаскарского миндаля. Туннель Халк проходит от станции Сердце реки Любви до станции коммерческой старшей школы Шу-Те и обсажен высокими дождевыми деревьями.

Заместитель мэра Гаосюна Чарльз Лин осмотрел работы по закреплению деревьев вдоль зеленых участков маршрута. По его словам, городские власти сотрудничали с Национальным центром исследований инженерии землетрясений для внедрения технологии мониторинга на участке линии легкорельсового транспорта вдоль дороги Дашун.

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Крепление и пассажиропоток

Бюро заявило, что завершило работы по защите от тайфуна для всех 453 деревьев мадагаскарского миндаля и дождевых деревьев вдоль маршрута. В зависимости от вида дерева и условий эксплуатации использовались стальные трубы, стальные тросы, бамбуковые жерди или веревки. После предыдущего тайфуна вдоль линии обрезали 42 дерева, а перед тайфуном Чампи в зеленых туннелях дополнительно установили 11 датчиков наклона.

Генеральный менеджер Kaohsiung Rapid Transit Corp Джозеф Ван сообщил, что с января по текущий месяц среднесуточный пассажиропоток системы легкорельсового транспорта составлял около 40 тысяч человек. В прошлом году годовой пассажиропоток составил 13,33 млн, а в этом году, по его прогнозу, он превысит 15 млн — на 66% больше первоначально оцененных 9 млн.

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