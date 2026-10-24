在台湾高雄，市捷运局在昌佩台风期间启用211个倾斜传感器，全天候监测轻轨系统绿色隧道中树木的稳定性。这些传感器可实时报告任何异常情况，《台北时报》报道。

两条绿色隧道

高雄轻轨系统拥有两条绿色隧道。龙猫隧道位于高雄市立美术馆站与内惟艺术中心站之间，沿线种植着马达加斯加杏仁树。浩克隧道从爱河之心站延伸至树德高商站，两侧种有高大的雨树。

高雄市副市长查尔斯·林视察了沿线路绿色路段的树木加固工作。他表示，市政府与国家地震工程研究中心合作，在沿大顺路的轻轨线路路段引入监测技术。

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加固与客流量

该局表示，已完成对沿线全部453棵马达加斯加杏仁树和雨树的防台风保护工作。根据树种和运营条件，使用了钢管、钢缆、竹竿或绳索。上一次台风过后，沿线修剪了42棵树；在昌佩台风来临前，绿色隧道内还额外安装了11个倾斜传感器。

高雄捷运公司总经理约瑟夫·王表示，从1月至本月，轻轨系统的日均客流量约为4万人。去年全年客流量为1333万人次，他预计今年将超过1500万人次，比最初估计的900万人次高出66%。

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