W Kaohsiungu na Tajwanie miejskie biuro metra zastosowało 211 czujników przechyłu do całodobowego monitorowania stabilności drzew w zielonych tunelach systemu lekkiej kolei podczas tajfunu Champi. Czujniki umożliwiają zgłaszanie wszelkich anomalii w czasie rzeczywistym, podaje Taipei Times.

Dwa zielone tunele

System lekkiej kolei w Kaohsiungu ma dwa zielone tunele. Tunel Totoro znajduje się między stacjami Muzeum Sztuk Pięknych w Kaohsiungu i Centrum Sztuki Neiwei; wzdłuż niego rosną drzewa migdałowca madagaskarskiego. Tunel Hulk biegnie od stacji Serce Rzeki Miłości do stacji handlowej szkoły średniej Shu-Te i jest obsadzony wysokimi drzewami deszczowymi.

Zastępca burmistrza Kaohsiungu Charles Lin skontrolował prace związane z zabezpieczaniem drzew wzdłuż zielonych odcinków trasy. Jak powiedział, władze miasta współpracowały z Narodowym Centrum Badań Inżynierii Trzęsień Ziemi, aby wdrożyć technologię monitoringu na odcinku linii lekkiej kolei wzdłuż drogi Dashun.

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Wzmocnienia i ruch pasażerski

Biuro poinformowało, że zakończyło prace zabezpieczające przed tajfunem przy wszystkich 453 drzewach migdałowca madagaskarskiego i drzewach deszczowych wzdłuż trasy. W zależności od gatunku drzewa i warunków eksploatacji stosowano stalowe rury, stalowe liny, bambusowe tyczki lub liny. Po poprzednim tajfunie przycięto 42 drzewa wzdłuż linii, a przed tajfunem Champi w zielonych tunelach dodatkowo zainstalowano 11 czujników przechyłu.

Dyrektor generalny Kaohsiung Rapid Transit Corp Joseph Wang poinformował, że od stycznia do bieżącego miesiąca średni dzienny ruch pasażerski systemu lekkiej kolei wynosił około 40 tys. osób. W ubiegłym roku roczna liczba pasażerów wyniosła 13,33 mln, a w tym roku, jak prognozuje, przekroczy 15 mln — o 66% więcej niż początkowo szacowane 9 mln.

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