В Пакистане прошел седьмой фестиваль яблок Сусполо — Dawn

В долине Пари округа Хармандж в Пакистане состоялся седьмой Национальный фестиваль местного сорта яблок Сусполо. Мероприятие посвятили сельскохозяйственному наследию региона и местным фермерам, сообщает Dawn.

Яблоки из долины Пари

Фестиваль организовала окружная администрация при поддержке департамента сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Гилгит-Балтистана. Среди участников были губернатор Мехди Шах, министр лесного хозяйства Раджа Насир Али Хан, местные жители, а также пакистанские и иностранные туристы.

Сорт Сусполо выращивают в долине Пари. Он известен сочностью, сладким вкусом, яркой окраской и выраженным ароматом. Местные жители говорят, что аромат этих яблок может наполнить всю комнату, а плоды можно хранить до марта.

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Рынки для производителей

По словам заместителя комиссара округа Хармандж Нисара Ахмеда Хана, фестиваль проводится ежегодно в сезон сбора урожая уже семь лет. Его цель — популяризировать местный сорт яблок, представить культуру региона и помочь фермерам найти лучшие рынки сбыта.

На фестивале работали палатки с яблоками Сусполо, домашними блюдами, традиционной едой и товарами местного производства. Ученики представили культурную программу, а женщины и местные предприниматели показали собственную продукцию.

Продавец Акбар Али отметил, что доставлять яблоки из отдаленных местностей сложно, поскольку некоторые села не имеют надлежащего дорожного сообщения. Производители считают, что улучшение транспорта, доступа к рынкам и государственные стимулы могли бы помочь нарастить производство и выйти на международные рынки.

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