У Пакистані відбувся сьомий фестиваль яблук Сусполо — Dawn

У долині Парі округу Харманг у Пакистані відбувся сьомий Національний фестиваль яблук місцевого сорту Сусполо. Захід присвятили сільськогосподарській спадщині регіону та місцевим фермерам, повідомляє Dawn.

Яблука з долини Парі

Фестиваль організувала окружна адміністрація за підтримки департаменту сільського господарства, тваринництва та рибальства Гілгіт-Балтистану. Серед учасників були губернатор Мехді Шах, міністр лісового господарства Раджа Насір Алі Хан, місцеві жителі, а також пакистанські й іноземні туристи.

Сорт Сусполо вирощують у долині Парі. Він відомий соковитістю, солодким смаком, яскравим забарвленням і виразним ароматом. Місцеві жителі кажуть, що аромат цих яблук може наповнити всю кімнату, а плоди можна зберігати до березня.

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Ринки для виробників

За словами заступника комісара округу Харманг Нісара Ахмеда Хана, фестиваль проводять щороку в сезон збору врожаю вже сім років. Його мета — популяризувати місцевий сорт яблук, представити культуру регіону та допомогти фермерам знайти кращі ринки збуту.

На фестивалі працювали ятки з яблуками Сусполо, домашніми стравами, традиційною їжею та товарами місцевого виробництва. Учні виступили з культурною програмою, а жінки й місцеві підприємці представили власну продукцію.

Продавець Акбар Алі зазначив, що доставляти яблука з віддалених місцевостей складно, оскільки деякі села не мають належного дорожнього сполучення. Виробники вважають, що поліпшення транспорту, доступу до ринків і державні стимули могли б допомогти наростити виробництво та вийти на міжнародні ринки.

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