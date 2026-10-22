W Pakistanie odbył się siódmy festiwal jabłek Suspolo — Dawn

W dolinie Pari w dystrykcie Kharmang w Pakistanie odbył się siódmy Narodowy Festiwal lokalnej odmiany jabłek Suspolo. Wydarzenie poświęcono rolniczemu dziedzictwu regionu i lokalnym rolnikom, informuje Dawn.

Jabłka z doliny Pari

Festiwal zorganizowała administracja dystryktu przy wsparciu Departamentu Rolnictwa, Hodowli Zwierząt i Rybołówstwa Gilgit-Baltistanu. Wśród uczestników byli gubernator Mehdi Shah, minister leśnictwa Raja Nasir Ali Khan, miejscowi mieszkańcy, a także pakistańscy i zagraniczni turyści.

Odmiana Suspolo jest uprawiana w dolinie Pari. Jest znana z soczystości, słodkiego smaku, jaskrawego koloru i wyrazistego aromatu. Miejscowi mieszkańcy twierdzą, że zapach tych jabłek może wypełnić cały pokój, a owoce można przechowywać do marca.

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Rynki dla producentów

Według zastępcy komisarza dystryktu Kharmang Nisara Ahmeda Khana festiwal odbywa się co roku w sezonie zbiorów już od siedmiu lat. Jego celem jest promowanie lokalnej odmiany jabłek, prezentowanie kultury regionu oraz pomoc rolnikom w znalezieniu lepszych rynków zbytu.

Na festiwalu działały stoiska z jabłkami Suspolo, domowymi potrawami, tradycyjną żywnością i towarami produkowanymi lokalnie. Uczniowie przedstawili program kulturalny, a kobiety i lokalni przedsiębiorcy zaprezentowali własne produkty.

Sprzedawca Akbar Ali zaznaczył, że dostarczanie jabłek z odległych miejscowości jest trudne, ponieważ niektóre wsie nie mają odpowiednich połączeń drogowych. Producenci uważają, że poprawa transportu, dostępu do rynków i zachęty rządowe mogłyby pomóc zwiększyć produkcję i wejść na rynki międzynarodowe.

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