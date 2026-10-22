巴基斯坦举行第七届苏斯波洛苹果节——Dawn

巴基斯坦哈尔芒区的帕里山谷举行了第七届当地苏斯波洛苹果品种全国节。该活动 посвящено该地区的农业遗产和当地农民，Dawn报道。

来自帕里山谷的苹果

该节日由区政府在吉尔吉特-巴尔蒂斯坦农业、畜牧业和渔业部门的支持下举办。参与者包括省长梅赫迪·沙阿、林业部长拉贾·纳西尔·阿里·汗、当地居民，以及巴基斯坦和外国游客。

苏斯波洛品种种植在帕里山谷。它以多汁、香甜的口感、鲜艳的色泽和浓郁的香气而闻名。当地居民说，这些苹果的香气可以充满整个房间，果实可以保存到3月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为生产者开拓市场

哈尔芒区副专员尼萨尔·艾哈迈德·汗表示，该节日已连续七年在收获季节每年举办。其目的是推广当地苹果品种，展示该地区文化，并帮助农民寻找更好的销售市场。

节日现场设有销售苏斯波洛苹果、家常菜、传统食品和本地生产商品的摊位。学生们进行了文化节目表演，女性和当地企业家展示了自己的产品。

商贩阿克巴尔·阿里指出，从偏远地区运送苹果十分困难，因为一些村庄没有完善的道路连接。生产者认为，改善运输条件、市场准入和政府激励措施，能够帮助提高产量并进入国际市场。

关注我们在