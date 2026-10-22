Верховный апелляционный суд ЮАР отклонил апелляцию министра социального развития, члена исполнительного совета провинции Гаутенг по социальному развитию и руководителя провинциального департамента. Суд оставил в силе решение Высокого суда Йоханнесбурга, который признал неконституционными руководящие указания по усыновлению, вводившие дополнительные требования помимо Закона о детях.

Как сообщает TimesLIVE, судья апелляционного суда Намбита Дамбуза установила, что должностные лица департамента социального развития неправомерно отождествляли процедуры защиты детей от насилия или пренебрежения с процедурой усыновления. Ведомство считало проверку в рамках дела об уходе и защите обязательным предварительным условием для усыновления, хотя закон этого не требовал.

Интересы конкретного ребенка

Суд также не согласился с подходом, согласно которому биологические родственники, община или культурная принадлежность автоматически имеют приоритет при определении будущего ребенка. Дамбуза отметила, что закон не устанавливает иерархии факторов для таких решений. Культурные и семейные связи могут учитываться, но не могут подменять оценку наилучших интересов конкретного ребенка.

Решение не отменяет предусмотренные законом гарантии усыновления: требования о согласии остаются в силе, за исключениями, определенными законом. Будущие усыновители должны соответствовать законодательным требованиям, а усыновление должно отвечать наилучшим интересам ребенка.

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Два дела об усыновлении

Дело рассматривали на примере двух детей, обозначенных в материалах как B и L. В случае ребенка B дело в период с 2018 по 2020 год 15 раз возвращалось в Детский суд, пока должностные лица рассматривали возможность передать ребенка биологическим бабушке и дедушке для сохранения культурных корней. Социальный работник, рекомендовавшая такой вариант, не встречалась ни с ребенком, ни с будущими усыновителями и не изучала их обстоятельства.

В деле L мать выбрала усыновление и добилась судебного запрета на разглашение сведений о ее беременности семье. Несмотря на это, департамент пытался пересмотреть уже выданную рекомендацию по усыновлению, настаивая на изъятии ребенка и повторном начале процедуры.

Усыновление B завершили 26 мая 2023 года, а L — 8 августа 2023 года. Апелляционный суд заявил, что не нашел доказательств непригодности усыновителей, а дети знали только эти семьи. Суд также не отменил предписание передать поведение вовлеченных социальных работников на рассмотрение Южноафриканского совета специалистов по социальным услугам.

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