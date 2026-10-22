Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA oddalił apelację ministra rozwoju społecznego, członka rady wykonawczej prowincji Gauteng ds. rozwoju społecznego oraz szefa departamentu prowincjonalnego. Sąd utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Najwyższego w Johannesburgu, który uznał za niekonstytucyjne wytyczne dotyczące adopcji, wprowadzające dodatkowe wymogi wykraczające poza ustawę o dzieciach.

Jak podaje TimesLIVE, sędzia sądu apelacyjnego Nambitha Dambuza stwierdziła, że urzędnicy departamentu rozwoju społecznego niewłaściwie utożsamiali procedury ochrony dzieci przed przemocą lub zaniedbaniem z procedurą adopcyjną. Departament uznawał dochodzenie w sprawie opieki i ochrony za obowiązkowy warunek wstępny adopcji, choć prawo tego nie wymagało.

Interesy konkretnego dziecka

Sąd nie zgodził się również z podejściem, zgodnie z którym biologiczni krewni, społeczność lub przynależność kulturowa automatycznie mają pierwszeństwo przy określaniu przyszłości dziecka. Dambuza zaznaczyła, że prawo nie ustanawia hierarchii czynników dla takich decyzji. Więzi kulturowe i rodzinne mogą być uwzględniane, lecz nie mogą zastępować oceny najlepszego interesu konkretnego dziecka.

Orzeczenie nie znosi ustawowych gwarancji adopcji: wymogi dotyczące zgody pozostają w mocy, z wyjątkami określonymi przez prawo. Przyszli rodzice adopcyjni muszą spełniać wymogi ustawowe, a adopcja musi leżeć w najlepszym interesie dziecka.

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Dwie sprawy adopcyjne

Sprawę rozpatrywano na przykładzie dwojga dzieci, oznaczonych w dokumentach jako B i L. W przypadku dziecka B sprawa była między 2018 a 2020 rokiem 15 razy zwracana do Sądu ds. Dzieci, podczas gdy urzędnicy rozważali przekazanie dziecka biologicznym dziadkom, aby zachować jego korzenie kulturowe. Pracownica socjalna, która rekomendowała ten wariant, nie spotkała się ani z dzieckiem, ani z przyszłymi rodzicami adopcyjnymi i nie zbadała ich sytuacji.

W sprawie L matka wybrała adopcję i uzyskała sądowy zakaz ujawniania jej ciąży rodzinie. Mimo to departament próbował ponownie rozpatrzyć już wydaną rekomendację dotyczącą adopcji, nalegając na odebranie dziecka i ponowne rozpoczęcie procedury.

Adopcję B zakończono 26 maja 2023 roku, a L — 8 sierpnia 2023 roku. Sąd apelacyjny oświadczył, że nie znalazł dowodów na nieprzydatność rodziców adopcyjnych, a dzieci znały wyłącznie te rodziny. Sąd nie uchylił także nakazu skierowania postępowania zaangażowanych pracowników socjalnych do rozpatrzenia przez Południowoafrykańską Radę Zawodów Usług Społecznych.

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