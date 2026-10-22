南非最高上诉法院驳回了社会发展部长、豪登省社会发展事务执行委员会成员以及该省部门负责人的上诉。法院维持了约翰内斯堡高等法院的裁决，后者认定收养指引违宪，因为这些指引规定了《儿童法》以外的额外要求。

据TimesLIVE报道，上诉法院法官南比塔·丹布扎认定，社会发展部门官员不当地将保护儿童免受虐待或忽视的程序与收养程序混为一谈。该部门将照护和保护案件中的调查视为收养的强制性前提条件，尽管法律并无此要求。

具体儿童的利益

法院还不同意这样一种做法，即在决定儿童未来时，生物学亲属、社区或文化归属自动享有优先权。丹布扎指出，法律并未为这类决定规定因素等级。文化和家庭联系可以被考虑，但不能取代对具体儿童最佳利益的评估。

该裁决并未废除法律规定的收养保障：同意要求仍然有效，但法律规定的例外情况除外。未来的收养父母必须符合立法要求，收养也必须符合儿童的最佳利益。

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两起收养案件

该案以两名在材料中标记为B和L的儿童为例进行审理。在儿童B的案件中，2018年至2020年间，该案15次被发回儿童法院，期间官员考虑将该儿童交给生物学祖父母，以保留其文化根源。推荐这一方案的社会工作者既没有见过该儿童，也没有见过未来的收养父母，也未了解他们的情况。

在L的案件中，母亲选择收养，并获得法院禁令，禁止向其家人披露她怀孕一事。尽管如此，该部门仍试图重新审议已经作出的收养建议，坚持要求带走该儿童并重新启动程序。

B的收养于2023年5月26日完成，L的收养于2023年8月8日完成。上诉法院表示，没有发现收养父母不适合的证据，而且孩子们只知道这些家庭。法院也没有撤销将涉事社会工作者的行为提交南非社会服务专业委员会审议的命令。

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