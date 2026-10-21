希腊外长称土耳其与利比亚备忘录无效——《塞浦路斯邮报》

希腊外交部长约尔戈斯·耶拉佩特里蒂斯表示，土耳其与利比亚之间的海事备忘录仍然无效，尽管该文件已获利比亚众议院批准，但不会得到实施。《塞浦路斯邮报》报道。

雅典的立场

耶拉佩特里蒂斯在接受Mega电台采访时表示，批准并未赋予该协议法律或政治意义。据他称，土耳其和利比亚在既定法律框架之外达成了该协议，并必须承担由此带来的后果。

这位部长强调，该备忘录在任何情况下都不会得到实施。他还提到了欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩此前就此问题发表的声明。

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欧盟的反应

在利比亚众议院批准该文件后，科斯塔和冯德莱恩在联合声明中对这一决定表示深切遗憾，并重申欧盟与希腊和塞浦路斯站在一起。他们强调，欧洲理事会于2019年确定的欧盟立场没有改变。

欧洲官员表示，该协议侵犯第三国的主权权利，不符合海洋法，并且无效。耶拉佩特里蒂斯还指出了希腊在欧盟对利比亚融资项目中的作用，以及土耳其加入欧盟的进程。在回答有关希腊可能扩展克里特岛以南领海的问题时，他表示，雅典不会仓促行事。

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