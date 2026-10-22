在加拉加斯，委内瑞拉政府与2015年选出的反对派国民议会代表团 завершили就国家过渡问题进行的第三轮谈判。双方同意审查与反对派领导人政治资格取消有关的行政程序，并成立联合委员会，以释放被冻结在英格兰银行的委内瑞拉黄金储备。

审查政治限制

据阿纳多卢通讯社报道，联合声明由亲政府议会议长豪尔赫·罗德里格斯和2015年国民议会代表团团长迪诺拉·菲格拉签署。双方代表团同意审议《总审计长办公室组织法》，包括涉及反对派领导人政治资格取消的行政程序。

受到不得竞选公职这一行政禁令影响的知名政治人士中，包括反对派领袖玛丽亚·科丽娜·马查多。

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黄金储备与法官遴选

双方还同意成立联合委员会，协调与英国机构的工作，以释放被冻结在英格兰银行的委内瑞拉黄金储备。

第三轮对话在其于加拉加斯结束前一周启动，包括六次工作会议，其中有两次全体会议，以及四个工作组举行的15次技术会议。罗德里格斯表示，10月22日，国民议会将为委内瑞拉最高法院候选人提名委员会成员举行宣誓就职仪式。该委员会将由12名公民社会代表和11名立法者组成，他们将遴选正式法官和候补法官。

全体会议周期结束后，双方代表团确认有意保留技术工作组，以在未来选举阶段之前就制度保障开展工作。

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