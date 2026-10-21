В Греции глава МИД Йоргос Герапетритис заявил, что морской меморандум между Турцией и Ливией остаётся недействительным и не будет реализован, несмотря на его ратификацию Палатой представителей Ливии. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Позиция Афин

В интервью радио Mega Герапетритис сказал, что ратификация не придала соглашению юридического или политического значения. По его словам, Турция и Ливия заключили соглашение вне установленных правовых рамок и должны нести последствия этого.

Министр подчеркнул, что меморандум не будет реализован ни при каких обстоятельствах. Он также упомянул предыдущие заявления председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по этому вопросу.

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Реакция Евросоюза

После ратификации документа Палатой представителей Ливии Кошта и фон дер Ляйен в совместном заявлении выразили глубокое сожаление в связи с этим решением и подтвердили солидарность ЕС с Грецией и Кипром. Они подчеркнули, что позиция блока, определённая Европейским советом в 2019 году, не изменилась.

Европейские чиновники заявили, что соглашение нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и является недействительным. Герапетритис также указал на роль Греции в программах финансирования ЕС для Ливии и на процесс вступления Турции в Евросоюз. Отвечая на вопрос о возможном расширении территориальных вод Греции к югу от Крита, он сказал, что Афины не будут действовать поспешно.

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