在巴基斯坦奎达，俾路支省议会相关委员会建议将2026年举报人保护法案提交议会进一步审议和批准。该文件旨在为出于公共利益举报公共事务中腐败、滥用权力和行政违规行为的人提供法律保护，据《黎明报》报道。

法案条款

服务与综合行政部门常设委员会对该文件进行了逐条详细审议。委员会成员还研究了有关激励措施和奖励机制的条款，适用于提供可靠且经核实信息的人。

该草案还规定对虚假、恶意或毫无根据的投诉进行处罚。这项倡议旨在确保人们能够向有关部门提出有依据的投诉，而不必担心遭到报复、迫害、骚扰或歧视。

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委员会主席的立场

委员会主席赛义德·扎法尔·阿里·阿加表示，对善意行事的举报人提供法律保护，将加强公共事务的问责，并有助于建立有效发现滥用权力行为的制度。

他说，立法的目的不仅是防止腐败，还在于发展一个公平透明的体系，以保护公民权利并提高公共机构的工作效率。阿加强调，有必要仔细审查每一项条款，以确保该法律具有可操作性、有效性并符合公共利益。

委员会成员米尔·贾汉泽布·门格尔和沙希达·劳夫、服务与综合行政部门议会秘书阿卜杜勒·马吉德·巴迪尼、议会特别秘书阿卜杜勒·雷赫曼以及其他官员也参加了会议。

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