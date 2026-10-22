W Kwecie w Pakistanie właściwy komitet Prowincjonalnego Zgromadzenia Beludżystanu zarekomendował projekt ustawy o ochronie sygnalistów z 2026 roku do dalszego rozpatrzenia i zatwierdzenia przez zgromadzenie. Dokument ma zapewnić ochronę prawną osobom, które w interesie publicznym zgłaszają korupcję, nadużycie władzy i naruszenia administracyjne w sprawach publicznych, informuje Dawn.

Postanowienia projektu ustawy

Stały Komitet ds. Departamentu Służb i Administracji Ogólnej przeprowadził szczegółowe rozpatrzenie dokumentu artykuł po artykule. Jego członkowie przeanalizowali również przepisy dotyczące zachęt i mechanizmów nagradzania osób, które przekażą wiarygodne i zweryfikowane informacje.

Projekt przewiduje także kary za fałszywe, złośliwe lub bezpodstawne skargi. Inicjatywa ma zapewnić możliwość zwracania się do właściwych organów z uzasadnionymi skargami bez obawy przed odwetem, prześladowaniem, nękaniem lub dyskryminacją.

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Stanowisko przewodniczącego komitetu

Przewodniczący komitetu Syed Zafar Ali Agha oświadczył, że ochrona prawna sygnalistów działających w dobrej wierze wzmocni rozliczalność w sprawach publicznych i pomoże stworzyć skuteczny system wykrywania nadużyć władzy.

Jak zaznaczył, celem ustawodawstwa jest nie tylko zapobieganie korupcji, lecz także rozwój sprawiedliwego i przejrzystego systemu ochrony praw obywateli oraz skuteczniejszego działania instytucji publicznych. Agha podkreślił potrzebę starannego sprawdzenia każdego przepisu, aby ustawa była praktyczna, skuteczna i odpowiadała interesowi publicznemu.

W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie komitetu Mir Jahanzaib Mengal i Shahida Rauf, sekretarz parlamentarny Departamentu Służb i Administracji Ogólnej Abdul Majid Badini, specjalny sekretarz zgromadzenia Abdul Rehman oraz inni urzędnicy.

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