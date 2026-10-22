Комітет асамблеї Белуджистану рекомендував захист викривачів — Dawn

У Кветті, Пакистан, профільний комітет провінційної асамблеї Белуджистану рекомендував законопроєкт про захист викривачів 2026 року для подальшого розгляду та схвалення асамблеєю. Документ має надати правовий захист людям, які в суспільних інтересах повідомляють про корупцію, зловживання владою та адміністративні порушення в державних справах, повідомляє Dawn.

Положення законопроєкту

Постійний комітет з питань Департаменту служб і загального адміністрування провів детальний постатейний розгляд документа. Його члени також вивчили положення про заохочення та механізми винагороди для людей, які нададуть достовірну й перевірену інформацію.

Проєкт також передбачає покарання за неправдиві, зловмисні або безпідставні скарги. Ініціатива покликана забезпечити можливість звертатися до відповідних органів з обґрунтованими скаргами без страху помсти, переслідувань, утисків чи дискримінації.

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Позиція голови комітету

Голова комітету Сайєд Зафар Алі Ага заявив, що юридичний захист викривачів, які діють добросовісно, зміцнить підзвітність у державних справах і допоможе створити дієву систему виявлення зловживань владою.

За його словами, метою законодавства є не лише запобігання корупції, а й розвиток справедливої та прозорої системи для захисту прав громадян і ефективнішої роботи державних установ. Ага наголосив на необхідності ретельно перевірити кожне положення, аби закон був практичним, ефективним і відповідав суспільним інтересам.

У засіданні також брали участь члени комітету Мір Джаханзеб Менгал і Шахіда Рауф, парламентський секретар Департаменту служб і загального адміністрування Абдул Маджід Бадіні, спеціальний секретар асамблеї Абдул Рехман та інші посадовці.

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