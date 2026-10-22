В Кветте, Пакистан, профильный комитет провинциальной ассамблеи Белуджистана рекомендовал законопроект о защите информаторов 2026 года для дальнейшего рассмотрения и одобрения ассамблеей. Документ должен предоставить правовую защиту людям, которые в общественных интересах сообщают о коррупции, злоупотреблении властью и административных нарушениях в государственных делах, сообщает Dawn.

Положения законопроекта

Постоянный комитет по вопросам Департамента служб и общего администрирования провел детальное постатейное рассмотрение документа. Его члены также изучили положения о поощрениях и механизмах вознаграждения для людей, которые предоставят достоверную и проверенную информацию.

Проект также предусматривает наказание за ложные, злонамеренные или необоснованные жалобы. Инициатива призвана обеспечить возможность обращаться в соответствующие органы с обоснованными жалобами без страха мести, преследований, притеснений или дискриминации.

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Позиция председателя комитета

Председатель комитета Саид Зафар Али Ага заявил, что правовая защита информаторов, действующих добросовестно, укрепит подотчетность в государственных делах и поможет создать действенную систему выявления злоупотреблений властью.

По его словам, целью законодательства является не только предотвращение коррупции, но и развитие справедливой и прозрачной системы для защиты прав граждан и более эффективной работы государственных учреждений. Ага подчеркнул необходимость тщательно проверить каждое положение, чтобы закон был практичным, эффективным и отвечал общественным интересам.

В заседании также участвовали члены комитета Мир Джаханзеб Менгал и Шахида Рауф, парламентский секретарь Департамента служб и общего администрирования Абдул Маджид Бадини, специальный секретарь ассамблеи Абдул Рехман и другие должностные лица.

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