Антитеррористический суд в Карачи, Пакистан, оправдал пятерых обвиняемых по делу об убийстве главы комитета UC Амира Бхашани, связанного с Пакистанской народной партией. Судья ATC-VI принял такое решение из-за недостатка доказательств против подсудимых, сообщает Dawn.

Нападение в Оранги-Таун

Амира Бхашани застрелили 17 апреля 2025 года возле Бисмиллах-Чоук в Оранги-Тауне. По данным издания, нападение совершили вооруженные люди на мотоциклах; его рассматривали как вероятную целенаправленную атаку.

Полиция Пакистан-Базара зарегистрировала дело по статьям об убийстве и терроризме. Позднее правоохранители заявили о задержании Шехзада, Мухаммада Алима, Мухаммада Джамиля Зии, Мухаммада Хаммада Сиддики и Шахбаза, а также передали в суд обвинительный акт.

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Версия следствия

По версии прокуратуры, Шахбаз и Шехзад были задержаны по делу о незаконном хранении оружия. Во время допроса они якобы признались в причастности к убийству главы UC и указали на других обвиняемых.

Следствие также утверждало, что мужчины якобы следили за Бхашани и передавали информацию сообщникам по указанию старших. Полиция ранее заявляла, что убийство могло быть спланировано за неделю до нападения из-за земельных и финансовых вопросов. Дело зарегистрировали по статьям 302 и 34 Уголовного кодекса Пакистана и статье 7 Закона о борьбе с терроризмом 1997 года.

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