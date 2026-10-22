巴基斯坦卡拉奇一家反恐法院宣判5名被告在与巴基斯坦人民党有关联的UC委员会主席阿米尔·巴沙尼遇害案中无罪。ATC-VI法官因缺乏针对被告的证据作出这一裁决，《黎明报》报道。

奥兰吉镇袭击事件

阿米尔·巴沙尼于2025年4月17日在奥兰吉镇比斯米拉赫乔克附近遭枪杀。据该媒体报道，袭击由骑摩托车的武装人员实施；此案被视为可能有针对性的袭击。

巴基斯坦巴扎尔警方以谋杀和恐怖主义相关条款立案。随后，执法人员表示已拘留谢赫扎德、穆罕默德·阿利姆、穆罕默德·贾米尔·齐亚、穆罕默德·哈马德·西迪基和沙赫巴兹，并向法院提交了起诉书。

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调查版本

据检方称，沙赫巴兹和谢赫扎德因非法持有武器案被拘留。两人在讯问期间据称承认参与谋杀UC主席，并指认了其他被告。

调查还称，这些男子据称曾监视巴沙尼，并按照上级的指示向同伙传递信息。警方此前表示，这起谋杀可能因土地和财务问题，在袭击发生前一周便已被策划。该案依据《巴基斯坦刑法典》第302条和第34条，以及1997年《反恐法》第7条立案。

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