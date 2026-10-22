Sąd antyterrorystyczny w Karaczi w Pakistanie uniewinnił pięciu oskarżonych w sprawie zabójstwa przewodniczącego komitetu UC Amira Bhashaniego, związanego z Pakistańską Partią Ludową. Sędzia ATC-VI podjął taką decyzję z powodu braku dowodów przeciwko oskarżonym, podaje Dawn.

Atak w Orangi Town

Amir Bhashani został zastrzelony 17 kwietnia 2025 roku w pobliżu Bismillah Chowk w Orangi Town. Według publikacji ataku dokonali uzbrojeni mężczyźni na motocyklach; był on rozpatrywany jako prawdopodobny celowy atak.

Policja z Pakistan Bazaar zarejestrowała sprawę na podstawie przepisów dotyczących zabójstwa i terroryzmu. Później funkcjonariusze oświadczyli, że zatrzymali Shehzada, Muhammada Aleema, Muhammada Jamila Zię, Muhammada Hammada Siddiquiego i Shahbaza, a także przekazali do sądu akt oskarżenia.

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Wersja śledztwa

Według prokuratury Shahbaz i Shehzad zostali zatrzymani w sprawie nielegalnego posiadania broni. Podczas przesłuchania mieli rzekomo przyznać się do udziału w zabójstwie przewodniczącego UC i wskazać innych oskarżonych.

Śledztwo twierdziło również, że mężczyźni rzekomo śledzili Bhashaniego i przekazywali informacje wspólnikom na polecenie starszych osób. Policja wcześniej oświadczała, że zabójstwo mogło zostać zaplanowane tydzień przed atakiem z powodu kwestii gruntowych i finansowych. Sprawę zarejestrowano na podstawie artykułów 302 i 34 pakistańskiego kodeksu karnego oraz artykułu 7 ustawy antyterrorystycznej z 1997 roku.

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