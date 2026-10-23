Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwiedzi Seul w Korei Południowej w dniach 29–30 października. Przeprowadzi rozmowy z prezydentem kraju Lee Jae Myungiem, a także weźmie udział w Azjatycko-Pacyficznej Konferencji Niemieckiego Biznesu APK 2026, informuje Korea Herald.

Rozmowy w Seulu

Szczyt Merza i Lee zaplanowano na popołudnie 29 października. Po rozmowach przywódcy mają wydać wspólne oświadczenie dla prasy i uczestniczyć w oficjalnej kolacji. Będzie to trzecie spotkanie polityków na szczeblu szczytu: wcześniej rozmawiali na marginesie szczytu G20 w listopadzie oraz szczytu G7 w francuskim Évian-les-Bains w czerwcu.

Strony planują omówić handel i inwestycje, baterie i półprzewodniki, sztuczną inteligencję, obronność, współpracę w przemyśle obronnym, wymiany międzyludzkie, a także kwestie regionalne i międzynarodowe.

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Wystąpienie na konferencji biznesowej

Wizyta będzie pierwszą podróżą Merza do Korei Południowej od objęcia urzędu oraz pierwszą dwustronną oficjalną wizytą niemieckiego kanclerza w tym kraju od trzech lat. Według rzeczniczki administracji prezydenta Kang Yu-jung Niemcy są największym partnerem handlowym Korei Południowej w Europie, a w Niemczech działa około 850 koreańskich firm.

Merz wygłosi także przemówienie programowe na APK 2026. Według ambasady Niemiec konferencja ma zgromadzić w Seulu około 800 uczestników.

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