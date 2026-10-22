В Австралии ветеран Бен Робертс-Смит заявил, что его неудачный иск о диффамации против газет Nine обошёлся миллиардеру и медиамагнату Керри Стоксу более чем в 30 млн долларов. По словам Робертса-Смита, Стокс поддерживал его с самого начала дела, в том числе оплачивал юридические расходы, сообщает ABC News.

Оценка расходов на иск

В интервью радиостанции 2GB Робертс-Смит сказал, что не знает точной суммы расходов, но, по его мнению, они составили более 30 млн долларов. Ветеран также признал, что был «наивным» в отношении системы гражданского судопроизводства.

Судебное разбирательство завершилось выводом Федерального суда о том, что, исходя из баланса вероятностей, утверждения об ответственности Робертса-Смита или его причастности к гибели четырёх задержанных в Афганистане были по существу правдивыми.

Уголовное производство

Робертсу-Смиту предъявлены обвинения по пяти эпизодам убийств, квалифицированных как военные преступления. Они связаны с его службой в полку Специальной авиадесантной службы в Афганистане в 2009–2012 годах.

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Прокуроры утверждают, что погибшие были безоружными гражданами Афганистана, не участвовавшими в военных действиях, и что они были застрелены Робертсом-Смитом или военнослужащими по его приказу. Он отрицал неправомерные действия и заявил, что продолжит бороться с предъявленными обвинениями.

Робертс-Смит также сказал, что не изменил бы ничего в своей военной карьере и никогда не нарушал правила применения силы. Дело должно вновь рассматриваться в суде в декабре.

Вопросы о присяжных

Ветеран выразил сомнение в том, удастся ли найти 12 присяжных, которые не сформировали собственного мнения из-за широкого освещения дела в СМИ. Вместе с тем он заявил, что готов к рассмотрению дела коллегией обычных граждан.

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