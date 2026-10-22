W Australii weteran Ben Roberts-Smith oświadczył, że jego nieudany pozew o zniesławienie przeciwko gazetom Nine kosztował miliardera i magnata medialnego Kerry’ego Stokesa ponad 30 mln dolarów. Jak twierdzi Roberts-Smith, Stokes wspierał go od początku sprawy, w tym pokrywał koszty prawne, podaje ABC News.

Szacunek kosztów procesu

W wywiadzie dla stacji radiowej 2GB Roberts-Smith powiedział, że nie zna dokładnej kwoty wydatków, ale jego zdaniem przekroczyły one 30 mln dolarów. Weteran przyznał też, że był „naiwny” w kwestii systemu sądownictwa cywilnego.

Postępowanie sądowe zakończyło się ustaleniem Sądu Federalnego, że według bilansu prawdopodobieństw twierdzenia o odpowiedzialności Robertsa-Smitha lub jego udziale w śmierci czterech zatrzymanych w Afganistanie były co do istoty prawdziwe.

Postępowanie karne

Roberts-Smith usłyszał zarzuty w pięciu przypadkach zabójstw zakwalifikowanych jako zbrodnie wojenne. Są one związane z jego służbą w Pułku Specjalnej Służby Powietrznej w Afganistanie w latach 2009–2012.

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Prokuratorzy twierdzą, że zabici byli nieuzbrojonymi obywatelami Afganistanu, którzy nie uczestniczyli w działaniach wojennych, oraz że zostali zastrzeleni przez Robertsa-Smitha lub żołnierzy działających na jego rozkaz. Zaprzeczył on bezprawnym działaniom i oświadczył, że będzie nadal walczył z postawionymi mu zarzutami.

Roberts-Smith powiedział również, że nie zmieniłby niczego w swojej karierze wojskowej i nigdy nie naruszył zasad użycia siły. Sprawa ma ponownie trafić do sądu w grudniu.

Pytania dotyczące ławników

Weteran wyraził wątpliwość, czy będzie możliwe znalezienie 12 ławników, którzy nie wyrobili sobie własnej opinii z powodu szerokiego nagłośnienia sprawy w mediach. Jednocześnie oświadczył, że jest gotowy na rozpatrzenie sprawy przez skład zwykłych obywateli.

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