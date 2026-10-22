在澳大利亚，退伍军人本·罗伯茨-史密斯表示，他针对Nine报业提起但未获成功的诽谤诉讼，让亿万富翁兼媒体大亨克里·斯托克斯花费了超过3000万美元。罗伯茨-史密斯称，斯托克斯从案件一开始就支持他，包括支付法律费用，ABC新闻报道。

诉讼费用估算

罗伯茨-史密斯在接受2GB电台采访时表示，他不知道费用的确切数额，但他认为超过了3000万美元。这名退伍军人还承认，自己对民事司法制度曾“过于天真”。

法院审理以联邦法院的一项结论告终：根据盖然性权衡，有关罗伯茨-史密斯对四名被拘留者在阿富汗死亡负有责任或参与其中的说法，在实质上是真实的。

刑事诉讼

罗伯茨-史密斯被控五项被定性为战争罪的谋杀罪名。这些指控与他2009年至2012年在阿富汗特种空勤团服役有关。

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检方称，死者是未参与敌对行动的手无寸铁阿富汗平民，他们是被罗伯茨-史密斯或奉其命令行事的军人枪杀的。他否认存在不当行为，并表示将继续对抗针对他的指控。

罗伯茨-史密斯还表示，他不会改变自己军旅生涯中的任何事情，并且从未违反武力使用规则。该案将于12月再次在法庭审理。

陪审员问题

这名退伍军人对能否找到12名因案件受到媒体广泛报道而尚未形成自己观点的陪审员表示怀疑。不过，他表示已准备好由普通公民组成的陪审团审理此案。

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