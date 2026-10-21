南非在中期预算声明中安排了38亿兰特，用于聘用超过3500名社会工作者，以加强预防性别暴力和杀害女性行为。据《每日观察家报》报道，这些资金计划在针对女性的谋杀和袭击数量上升的背景下投入使用。

为保护女性提供资金

财政部长埃诺赫·戈东瓜纳还宣布拨款1.86亿兰特，以加强法医和调查能力。性犯罪法庭的数量计划从55个增加至101个，而为强奸幸存者提供支持的Thuthuzela Care Centres中心数量，将在2028/29财政年度前从72个增至80个。

另有1.574亿兰特拨给妇女、青年和残疾人部，用于改善全国协调工作，并监督政府对性别暴力和杀害女性行为的应对措施。

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节省资金与儿童支持

政府预计通过加强对社会补助领取者的核查，释放62亿兰特资金。财政部预测，到2029/30财政年度，约70万名欺诈性领取者将被从社会援助计划中剔除。节省下来的资金计划重新分配，用于应对针对女性的暴力、打击杀害女性行为、儿童营养不良和儿童发育迟缓。

Social Relief of Distress计划将再延长一年。今后，计划通过MzansiXchange试点项目，将该计划的领取者与就业、培训和商业支持机会对接；该项目使政府部门能够共享数据。调整后预算安排了1.5亿兰特，用于发展数字服务部门和MyMzansi应用程序的技术能力。

此外，中期内将拨款16亿兰特，用于应对儿童营养不良和发育迟缓的措施，重点关注产前护理和生命最初1000天。

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