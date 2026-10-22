在南非穆西纳，与非洲人国民大会有关联的商人苏利曼·卡里姆被控企图盗窃和洗钱。据《Daily Maverick》报道，他于10月22日短暂出庭穆西纳地方法院。该案件与涉嫌试图将两辆属于Absa的汽车运出境有关。

对其保释申请的审理被推迟至10月30日。据该媒体称，由于日程已排满其他案件，法院无法安排听证会。休庭后，法院还获悉，卡里姆必须返回比勒陀利亚接受住院治疗。他目前被羁押在比勒陀利亚的Kgosi Mampuru II惩教中心。

Absa车辆与文件

国家警察发言人阿特伦达·马特表示，7月22日，执法人员在穆西纳的拜特布里奇边境口岸截获两辆汽车。初步信息显示，这些车辆正从马菲肯前往边境，准备随后出口至马拉维。

她表示，为合法越境，本应办理银行授权文件。然而，所需的授权据称未被提供，随后警方认为，有人安排伪造了银行文件。

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林波波省检察机关发言人马舒杜·马拉比表示，卡里姆据称与其员工串通，企图盗窃两辆Absa汽车，并使用伪造文件将其运出境。她称，两名被告在据称试图驾驶这些车辆经拜特布里奇穿越与津巴布韦的边境时被捕，目前已被羁押。

另一项诉讼程序

新指控在卡里姆10月16日于OR Tambo国际机场准备离境时被拘留后不到一周提出。这发生在有关他未出席马德兰加委员会的争议背景下，他本应在该委员会完成作证。该委员会此前决定，因他多次未出席及拒绝接受独立医学检查而启动刑事诉讼程序。

卡里姆应于10月28日出庭比勒陀利亚地方法院，预计法院将就其在未出席马德兰加委员会案件中的保释申请作出决定。

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