W RPA w średnioterminowym oświadczeniu budżetowym przewidziano 3,8 mld randów na zatrudnienie ponad 3500 pracowników socjalnych w celu wzmocnienia zapobiegania przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwu. Jak informuje Daily Maverick, środki mają zostać przeznaczone w obliczu rosnącej liczby zabójstw i ataków na kobiety.

Finansowanie ochrony kobiet

Minister finansów Enoch Godongwana ogłosił również przeznaczenie 186 mln randów na wzmocnienie zdolności kryminalistycznych i dochodzeniowych. Liczba sądów ds. przestępstw seksualnych ma wzrosnąć z 55 do 101, a liczba centrów Thuthuzela Care Centres, które zapewniają wsparcie osobom, które przeżyły gwałt, ma zwiększyć się z 72 do 80 do roku finansowego 2028/29.

Kolejne 157,4 mln randów przewidziano dla Ministerstwa ds. Kobiet, Młodzieży i Osób z Niepełnosprawnościami na poprawę ogólnokrajowej koordynacji i nadzoru nad rządową reakcją na przemoc ze względu na płeć i kobietobójstwo.

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Oszczędności i wsparcie dzieci

Rząd liczy na uwolnienie 6,2 mld randów dzięki wzmocnionej weryfikacji odbiorców świadczeń socjalnych. Skarb Państwa prognozuje, że do roku finansowego 2029/30 z programu pomocy społecznej zostanie wykluczonych około 700 tys. nieuczciwych odbiorców. Zaoszczędzone środki mają zostać ponownie przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, walkę z kobietobójstwem, niedożywieniem dzieci i zahamowaniem wzrostu.

Program Social Relief of Distress zostanie przedłużony o kolejny rok. W przyszłości jego odbiorcy mają być łączeni z możliwościami zatrudnienia, szkoleniami i wsparciem biznesowym za pośrednictwem pilotażowego projektu MzansiXchange, który umożliwia instytucjom rządowym wymianę danych. W skorygowanym budżecie przewidziano 150 mln randów na rozwój możliwości technicznych cyfrowej jednostki usługowej i aplikacji MyMzansi.

Osobno 1,6 mld randów w średnim okresie zostanie skierowane na działania przeciwko niedożywieniu dzieci i zahamowaniu wzrostu, koncentrujące się na opiece prenatalnej i pierwszych tysiącu dniach życia.

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