В ЮАР в среднесрочном бюджетном заявлении предусмотрели 3,8 млрд рандов на наём более чем 3500 социальных работников для усиления предотвращения гендерно обусловленного насилия и фемицида. Как сообщает Daily Maverick, средства планируют направить на фоне роста числа убийств и нападений на женщин.

Финансирование защиты женщин

Министр финансов Энох Годонгвана также объявил о выделении 186 млн рандов на укрепление судебно-медицинского и следственного потенциала. Количество судов по делам о сексуальных преступлениях планируют увеличить с 55 до 101, а число центров Thuthuzela Care Centres, которые оказывают поддержку пострадавшим от изнасилований, — с 72 до 80 к 2028/29 финансовому году.

Ещё 157,4 млн рандов предусмотрели Министерству по делам женщин, молодёжи и людей с инвалидностью для улучшения общенациональной координации и надзора за реакцией правительства на гендерно обусловленное насилие и фемицид.

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Сбережения и поддержка детей

Правительство рассчитывает высвободить 6,2 млрд рандов благодаря усиленной проверке получателей социальных выплат. Казначейство прогнозирует, что к 2029/30 финансовому году из программы социальной помощи исключат около 700 тысяч мошеннических получателей. Сэкономленные средства планируют перенаправить на противодействие насилию в отношении женщин, борьбу с фемицидом, детским недоеданием и задержкой роста детей.

Программу Social Relief of Distress продлят ещё на год. В дальнейшем её получателей планируют связывать с возможностями трудоустройства, обучения и поддержки бизнеса через пилотный проект MzansiXchange, который позволяет государственным ведомствам обмениваться данными. В корректирующем бюджете заложили 150 млн рандов на развитие технических возможностей подразделения цифровых услуг и приложения MyMzansi.

Отдельно 1,6 млрд рандов на среднесрочный период направят на меры по противодействию детскому недоеданию и задержке роста, сосредоточенные на дородовом уходе и первых тысяче днях жизни.

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