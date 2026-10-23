Африканская слониха Мадхубала, содержащаяся в Safari Park в пакистанском Карачи, восстановила примерно 85% способности ходить после тяжелого ухудшения состояния здоровья. Об этом ветеринар международной организации Four Paws Амир Халиль рассказал Al Jazeera. По его словам, животное похудело более чем на 200 кг и было настолько ослаблено, что не могло безопасно подняться после того, как ложилось.

Халиль сообщил, что в рамках реабилитации Мадхубале назначили медикаменты, лечение ран и массаж ног струей воды под высоким давлением. Ветеринар отметил, что раны слонихи улучшались, а сама она хорошо реагировала на программу ухода.

Из четырех сестер выжили две

Мадхубала была одной из четырех слонят, которых в 2009 году привезли в Пакистан из Танзании. Ее вместе с сестрой Нур Джахан содержали в зоопарке Карачи, а две другие слонихи — Соня и Малика — находились в Safari Park.

Нур Джахан умерла 22 апреля 2023 года в возрасте 17 лет. Согласно материалу, у нее была инфекция бивня, она страдала от недоедания и стресса. В ноябре 2024 года Мадхубалу перевезли в Safari Park, где она воссоединилась с Соней и Маликой. Однако 8 декабря того же года Соня, которой было около 19 лет, умерла после того, как упала в вольере.

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Руководство парка сначала сообщало о возможной сердечной недостаточности. В то же время Four Paws заявила, что последующие выводы указали на тяжелую бактериальную инфекцию, связанную с запущенным абсцессом на ноге. Организация связала смерть Сони с длительными ненадлежащими условиями содержания и недоеданием.

Споры об условиях содержания

У Мадхубалы и Малики ранее диагностировали туберкулез. Ветеринар Мадхубалы сообщал, что последние обследования больше не показывают у нее положительного результата. Сейчас Малика остается вместе с Мадхубалой в Safari Park, где вольер для слонов занимает около 14 гектаров.

Активист Джуд Аллен, который заботился о Нур Джахан перед ее смертью, критикует условия в Safari Park. По его словам, посетители могут близко подходить к слонам и кормить их, хотя то, что должно было стать приютом, фактически превратилось в зоопарк. Мэр Карачи Муртаза Вахаб заявил, что городские власти сотрудничали с ветеринарами в лечении Мадхубалы и готовы взаимодействовать с организациями, занимающимися благополучием животных.

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