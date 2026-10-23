Afrykańska słonica Madhubala, przetrzymywana w Safari Park w pakistańskim Karaczi, odzyskała około 85% zdolności chodzenia po poważnym pogorszeniu stanu zdrowia. Poinformował o tym Al Jazeera weterynarz międzynarodowej organizacji Four Paws Amir Khalil. Według niego zwierzę schudło ponad 200 kg i było tak osłabione, że po położeniu się nie mogło bezpiecznie wstać.

Khalil przekazał, że w ramach rehabilitacji Madhubali zalecono leki, leczenie ran oraz masaże nóg strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Weterynarz zaznaczył, że rany słonicy się goiły, a ona sama dobrze reagowała na program opieki.

Z czterech sióstr przeżyły dwie

Madhubala była jedną z czterech słoniątek przywiezionych w 2009 roku do Pakistanu z Tanzanii. Ją i jej siostrę Noor Jehan trzymano w zoo w Karaczi, natomiast dwie pozostałe słonice — Sonyę i Malikę — w Safari Park.

Noor Jehan zmarła 22 kwietnia 2023 roku w wieku 17 lat. Według materiału miała infekcję kła oraz cierpiała z powodu niedożywienia i stresu. W listopadzie 2024 roku Madhubala została przeniesiona do Safari Park, gdzie ponownie połączyła się z Sonyą i Maliką. Jednak 8 grudnia tego samego roku Sonya, która miała około 19 lat, zmarła po upadku w swoim wybiegu.

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Kierownictwo parku początkowo informowało o możliwej niewydolności serca. Jednocześnie Four Paws oświadczyła, że późniejsze ustalenia wskazały na ciężką infekcję bakteryjną związaną z zaawansowanym ropniem na nodze. Organizacja powiązała śmierć Sonyi z długotrwałymi niewłaściwymi warunkami przetrzymywania i niedożywieniem.

Spory o warunki przetrzymywania

U Madhubali i Maliki wcześniej zdiagnozowano gruźlicę. Weterynarz Madhubali informował, że ostatnie badania nie wykazują już u niej wyniku pozytywnego. Malika obecnie pozostaje z Madhubalą w Safari Park, gdzie wybieg dla słoni zajmuje około 14 hektarów.

Aktywista Jude Allen, który opiekował się Noor Jehan przed jej śmiercią, krytykuje warunki w Safari Park. Według niego odwiedzający mogą podchodzić blisko do słoni i je karmić, choć miejsce, które miało stać się azylem, faktycznie przekształciło się w zoo. Burmistrz Karaczi Murtaza Wahab oświadczył, że władze miasta współpracowały z weterynarzami w leczeniu Madhubali i są gotowe współdziałać z organizacjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt.

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