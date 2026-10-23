被饲养在巴基斯坦卡拉奇Safari Park的非洲母象马杜巴拉，在健康状况严重恶化后，已恢复约85%的行走能力。国际组织Four Paws的兽医阿米尔·哈利勒向半岛电视台讲述了此事。据他介绍，这头大象体重减轻了200多公斤，虚弱到躺下后无法安全地站起来。

哈利勒表示，作为马杜巴拉康复计划的一部分，她接受了药物治疗、伤口处理以及高压水流腿部按摩。该兽医指出，这头母象的伤口正在好转，她本人对护理计划反应良好。

四姐妹中两头幸存

马杜巴拉是2009年从坦桑尼亚运往巴基斯坦的四头幼象之一。她与姐姐努尔·贾汉被饲养在卡拉奇动物园，另外两头母象索尼娅和玛丽卡则在Safari Park。

努尔·贾汉于2023年4月22日去世，终年17岁。报道称，她患有象牙感染，并遭受营养不良和压力困扰。2024年11月，马杜巴拉被转移至Safari Park，与索尼娅和玛丽卡重聚。然而，同年12月8日，约19岁的索尼娅在围栏内倒下后死亡。

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公园管理层最初称可能是心力衰竭。与此同时，Four Paws表示，后续结论显示，这与腿部严重脓肿相关的重度细菌感染有关。该组织将索尼娅的死亡与长期不当饲养条件及营养不良联系起来。

围绕饲养条件的争议

马杜巴拉和玛丽卡此前都被诊断出患有结核病。马杜巴拉的兽医表示，最近的检测结果已不再显示她呈阳性。目前，玛丽卡仍与马杜巴拉一起留在Safari Park，那里供大象活动的围栏面积约为14公顷。

在努尔·贾汉去世前曾照料过她的活动人士裘德·艾伦批评Safari Park的条件。他表示，游客可以近距离接近大象并喂食它们，而本应成为庇护所的地方实际上已变成了动物园。卡拉奇市长穆尔塔扎·瓦哈卜表示，市政府曾与兽医合作治疗马杜巴拉，并准备与从事动物福利工作的组织合作。

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