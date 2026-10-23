Канадские военные заявили, что пожар на военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта, в результате которого погибли четверо солдат, был вызван учениями с использованием боевых гранат. Еще 39 военнослужащих получили ранения, 27 из них госпитализировали.

Сильный ветер усилил пожар

Как сообщает Al Jazeera, возгорание произошло на гранатометном стрельбище во время военных учений в субботу. Командующая Группой военной полиции Канадских вооруженных сил бригадный генерал Ванесса Ханрахан заявила, что изменение направления и скорости ветра существенно усилило пожар.

Пламя распространилось на другой учебный участок базы. По словам Ханрахан, пожарные не могли непосредственно тушить огонь, поскольку он возник в «постоянной опасной зоне» стрельбища.

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Подготовка к развертыванию в Латвии

Пожар распространился во время интенсивной боевой подготовки с участием роты «Чарли» 3-го батальона легкой пехоты принцессы Патриции. Около 84 солдат распределили между гранатометным стрельбищем и участком, где они отрабатывали атаки на условные позиции противника. Огонь достиг второго участка.

Солдаты и резервисты участвовали в учениях перед запланированным развертыванием в Латвии, где канадские силы проводят свою крупнейшую международную военную операцию. База Уэйнрайт является одной из крупнейших баз Канадских вооруженных сил и регулярно принимает учения с участием военных из стран НАТО.

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