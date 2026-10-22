据报伊朗向库尔德地区调派火炮——《耶路撒冷邮报》

据库尔德媒体和人权活动人士报道，伊朗已向靠近伊拉克边境的西北部库尔德地区调派火炮和其他重型武器。该国也在加强针对库尔德斯坦自由生活党的行动。《耶路撒冷邮报》报道。有报道称，沙霍山区以及靠近伊拉克库尔德斯坦地区边界的其他地区发生了冲突。

伊斯兰革命卫队军事车队

库尔德媒体Rudaw报道称，在人们担忧以色列和美国卷入更广泛冲突之际，伊朗西部部署了火炮和重型武器。据库尔德斯坦人权网络称，伊斯兰革命卫队正向萨南达季、卡米亚兰、萨尔瓦巴德、马里万和巴内等地区调动军事车队。

卡米亚兰的一名知情人士告诉Rudaw，近几周来，数百名伊斯兰革命卫队特种部队人员被派往卡米亚兰县沙霍山山坡村庄周边地区。该消息人士称，他们可能是Saberin部队的军人。

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对反对派团体的打击

德黑兰要求巴格达驱逐伊朗库尔德反对派组织。伊朗驻伊拉克大使本周表示，巴格达已同意这一要求。过去一周，据报道，伊朗袭击了库尔德斯坦自由党（PAK）、伊朗库尔德斯坦民主党（PDKI）、Komala和Khabat。据该报报道，其中一次事件中，无人机袭击了哈里尔山附近的PAK营地。

PJAK表示，周日，其位于马里万山区和森林地带的阵地遭到两架自杀式无人机袭击，随后发射了30多枚迫击炮弹并使用了重型武器。PJAK、PAK、PDKI、Komala和Khabat均属于伊朗库尔德反对派联盟，该联盟于2026年1月和2月成立。

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