По сообщениям курдских СМИ и правозащитников, Иран перебросил артиллерию и другое тяжелое вооружение в северо-западные курдские районы вблизи границы с Ираком. Страна также усиливает операции против Партии свободной жизни Курдистана (PJAK). Об этом сообщает Jerusalem Post. О столкновениях сообщалось в горах Шахо и других районах возле границы с Курдистанским регионом Ирака.

Военные колонны КСИР

Курдское медиа Rudaw сообщило о развертывании артиллерии и тяжелого вооружения на западе Ирана на фоне опасений более широкого конфликта с участием Израиля и США. По данным Kurdistan Human Rights Network, Корпус стражей исламской революции (КСИР) перемещал военные колонны в районы Сенендеджа, Камьярана, Сервабада, Меривана и Бане.

Осведомленный источник в Камьяране сообщил Rudaw, что в последние недели в районы вокруг сел на склонах горы Шахо в округе Камьяран были направлены сотни бойцов спецподразделений КСИР. По данным источника, это могли быть военнослужащие подразделения Saberin.

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Удары по оппозиционным группам

Тегеран потребовал от Багдада выслать иранские курдские оппозиционные группировки. Посол Ирана в Ираке на этой неделе заявил, что Багдад согласился на это требование. За последнюю неделю Иран, как сообщается, атаковал Партию свободы Курдистана (PAK), Демократическую партию Иранского Курдистана (PDKI), Komala и Khabat. В одном случае, по данным издания, дроны нанесли удар по лагерю PAK возле горы Харир.

PJAK заявила, что в воскресенье ее позиции в горной и лесистой местности Меривана атаковали два дрона-камикадзе, после чего было выпущено более 30 минометных снарядов и применено тяжелое вооружение. PJAK, PAK, PDKI, Komala и Khabat входят в коалицию иранской курдской оппозиции, сформированную в январе и феврале 2026 года.

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