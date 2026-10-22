Iran miał przerzucić artylerię do kurdyjskich regionów — Jerusalem Post

Według kurdyjskich mediów i obrońców praw człowieka Iran przerzucił artylerię oraz inne ciężkie uzbrojenie do północno-zachodnich kurdyjskich regionów w pobliżu granicy z Irakiem. Kraj nasila również operacje przeciwko Partii Wolnego Życia Kurdystanu (PJAK). Informuje o tym Jerusalem Post. Donoszono o starciach w górach Shaho i innych rejonach w pobliżu granicy z Regionem Kurdystanu w Iraku.

Kolumny wojskowe IRGC

Kurdyjskie medium Rudaw poinformowało o rozmieszczeniu artylerii i ciężkiego uzbrojenia w zachodnim Iranie w obliczu obaw przed szerszym konfliktem z udziałem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Według Kurdistan Human Rights Network Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przemieszczał kolumny wojskowe do rejonów Sanandadżu, Kamjaranu, Sarwabadu, Mariwanu i Baneh.

Poinformowane źródło w Kamjaranie przekazało Rudaw, że w ostatnich tygodniach setki żołnierzy sił specjalnych IRGC skierowano do rejonów wokół wsi na zboczach góry Shaho w okręgu Kamjaran. Według źródła mogli to być wojskowi z jednostki Saberin.

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Ataki na grupy opozycyjne

Teheran zażądał od Bagdadu wydalenia irańskich kurdyjskich ugrupowań opozycyjnych. Ambasador Iranu w Iraku oświadczył w tym tygodniu, że Bagdad zgodził się na to żądanie. W ciągu ostatniego tygodnia Iran miał zaatakować Partię Wolności Kurdystanu (PAK), Demokratyczną Partię Irańskiego Kurdystanu (PDKI), Komalę i Khabat. W jednym przypadku, według publikacji, drony uderzyły w obóz PAK w pobliżu góry Harir.

PJAK oświadczyła, że w niedzielę jej pozycje w górzystym i zalesionym rejonie Mariwanu zostały zaatakowane przez dwa drony kamikaze, po czym wystrzelono ponad 30 pocisków moździerzowych i użyto ciężkiego uzbrojenia. PJAK, PAK, PDKI, Komala i Khabat należą do koalicji irańskiej kurdyjskiej opozycji, utworzonej w styczniu i lutym 2026 roku.

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