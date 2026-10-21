在中国，Type 051C级首舰、舷号为115的驱逐舰Shenyang在有报道称其经过改装后，被发现正在进行海试。社交媒体上传播的目击者照片显示，该舰的俄罗斯设备可能已被中国防空系统取代，据《南华早报》报道。

防空系统可能被替换

据该报报道，该舰可能拆除了俄罗斯30N6E1 Tomb Stone相控阵雷达以及6套八单元S-300FM垂直发射装置。取而代之的可能是4套HQ-10近程系统，类似于Type 054A护卫舰所使用的系统。

改装的确切参数尚未得到独立确认。如果这些变化与公开照片相符，这将意味着可随时发射的导弹数量和打击范围减少：俄罗斯系统能够同时应对6个目标，距离最远约150公里，而HQ-10的射程约为9至15公里。

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老旧舰艇退役

中国海军有两艘Type 051C驱逐舰服役，分别是2006年服役的Shenyang和2007年服役的Shijiazhuang。它们被设计为远程防空的临时解决方案，主要用于中国北部海岸附近水域。这些舰艇排水量约7000吨，配备俄罗斯S-300系统和可装载48枚防空导弹的发射装置。

SCMP指出，Type 051C陈旧的进口设备难以融入中国现代数据共享系统和舰队防空体系架构。大型俄罗斯发射装置还使舰艇无法配备完整的直升机机库，而蒸汽轮机动力系统的经济性低于现代燃气轮机或柴油与燃气轮机组合系统。该报估计，这一级别舰艇的剩余服役期约为10年。

中国海军同时也在让其他老旧舰艇退役。8月，自1994年起服役的Type 052驱逐舰Harbin正式退役。该舰被确定为国防教育对象。

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