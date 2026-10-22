美国指责加拿大政界人士干预选举——半岛电视台

美国驻加拿大大使馆指责加拿大政界人士试图影响定于11月3日举行的美国中期选举。该外交机构在周三发布的一份情况说明中，将这些行为与加拿大反对美国总统唐纳德·特朗普的关税行动联系起来，半岛电视台报道。

关税与同民主党人的会晤

大使馆指出，加拿大工业部长梅拉妮·乔利曾在8月表示，将对来自美国各州的商品采取措施，以施加政治压力。外交官还提到，她于9月在波士顿和芝加哥会见了民主党代表。

乔利否认有关干预选举的说法，表示加拿大永远不会干预美国选举进程。她说，与来自两党的美国政治人士会晤，旨在吸引投资并发展加拿大经济。

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安大略省广告与对个别公民的指控

情况说明还提到安大略省省长道格·福特，他呼吁对美国商品采取反制措施。此外，大使馆还注意到该省政府开展的反对特朗普关税的广告宣传活动，其中包含美国前总统罗纳德·里根1987年广播讲话的片段，里根在讲话中批评了关税。此次宣传活动后，特朗普于2025年10月终止了与加拿大的贸易谈判。

美国外交使团列举了加拿大官员试图影响美国贸易政策的例子，但没有说明这如何构成对选举的干预。该机构还列出了11名在2012年至2024年间因在美国非法投票而被指控或定罪的加拿大人，但没有提供证据证明这些案件与加拿大政府的行为有关。

上周，美国驻加拿大大使皮特·胡克斯特表示，华盛顿正密切关注中期选举前可能出现的干预迹象。自特朗普于2025年重返执政以来，并随着贸易对抗开始，两国关系恶化。

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