韩国对中国渔船设定创纪录保释金——《韩国先驱报》

在韩国，因在韩国水域非法捕捞而被扣押的中国渔船首次被设定每艘最高15亿韩元的保释金。总统李在明表示，法律的执行不会有例外，《韩国先驱报》报道。

被扣押船只的保释金

据韩国海岸警卫队消息，两艘于9月16日在白翎岛附近北方界线附近被扣押的中国渔船，必须各缴纳15亿韩元保释金。该线是与朝鲜之间事实上的海上边界。

另有8艘中国船只于8月11日在延坪岛附近被扣押。其中两艘的保释金分别定为15亿韩元和10亿韩元。

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上限提高五倍

这是保释金金额首次超过此前3亿韩元上限的案例。5月，《外国人在专属经济区行使渔业主权权利法》修正案生效，将最高保释金提高五倍至15亿韩元。

保释金是一种金融担保，可在法律程序结束前使被扣押的船只及其船员获释。根据《联合国海洋法公约》，因违反另一国专属经济区渔业规定而被扣押的船只及其船员，在缴纳合理保释金或提供其他担保后，必须迅速获释。与此同时，案件审理仍可能继续，违法者也可能被处以罚款。

2025年12月，李在明在一次海岸警卫队简报会上呼吁加强金融制裁，并质疑当时的处罚是否足以遏制非法捕捞。

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