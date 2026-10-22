В Южной Корее китайским рыболовным судам, задержанным за незаконный вылов в корейских водах, впервые назначили залоги до 1,5 млрд вон за каждое. Президент Ли Чжэ Мён заявил, что применение закона не будет предусматривать исключений, сообщает Korea Herald.

Залоги для задержанных судов

По данным Береговой охраны Южной Кореи, два китайских рыболовных судна, задержанные 16 сентября возле Северной разграничительной линии неподалеку от острова Пэннёндо, должны внести залог по 1,5 млрд вон. Эта линия является де-факто морской границей с Северной Кореей.

Еще восемь китайских судов задержали 11 августа возле острова Ёнпхёндо. Для двух из них определили залоги в 1,5 млрд и 1 млрд вон соответственно.

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Пятикратное повышение лимита

Это первые случаи, когда размер залога превысил прежний предел в 300 млн вон. В мае вступили в силу изменения в закон об осуществлении суверенных прав в отношении рыболовства иностранцев в исключительной экономической зоне, которые увеличили максимальный залог в пять раз — до 1,5 млрд вон.

Залог является финансовой гарантией, позволяющей освободить задержанное судно и его экипаж до завершения юридических процедур. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, судно и экипаж, задержанные за нарушение правил рыболовства в исключительной экономической зоне другого государства, должны быть оперативно освобождены после внесения разумного залога или другого обеспечения. В то же время рассмотрение дела может продолжаться, а нарушителям могут назначить штраф.

В декабре 2025 года Ли Чжэ Мён во время брифинга Береговой охраны призвал усилить финансовые санкции, поставив под сомнение достаточность действовавших тогда взысканий для сдерживания незаконного промысла.

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