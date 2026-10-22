W Korei Południowej chińskim statkom rybackim zatrzymanym za nielegalne połowy na wodach koreańskich po raz pierwszy wyznaczono kaucje w wysokości do 1,5 mld wonów za każdy statek. Prezydent Lee Jae Myung oświadczył, że stosowanie prawa nie będzie przewidywało wyjątków, podaje Korea Herald.

Kaucje dla zatrzymanych statków

Według południowokoreańskiej Straży Przybrzeżnej dwa chińskie statki rybackie zatrzymane 16 września w pobliżu Północnej Linii Granicznej, niedaleko wyspy Baengnyeong, muszą wpłacić po 1,5 mld wonów kaucji. Linia ta jest de facto morską granicą z Koreą Północną.

Kolejnych osiem chińskich statków zatrzymano 11 sierpnia w pobliżu wyspy Yeonpyeong. Dla dwóch z nich wyznaczono kaucje odpowiednio w wysokości 1,5 mld i 1 mld wonów.

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Pięciokrotne podwyższenie limitu

Są to pierwsze przypadki, w których wysokość kaucji przekroczyła poprzedni limit 300 mln wonów. W maju weszły w życie zmiany do ustawy o wykonywaniu suwerennych praw w zakresie rybołówstwa cudzoziemców w wyłącznej strefie ekonomicznej, które pięciokrotnie podniosły maksymalną kaucję — do 1,5 mld wonów.

Kaucja jest gwarancją finansową, która pozwala uwolnić zatrzymany statek i jego załogę przed zakończeniem procedur prawnych. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza statek i załoga zatrzymane za naruszenie przepisów dotyczących rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej innego państwa powinny zostać niezwłocznie zwolnione po wpłaceniu rozsądnej kaucji lub przedstawieniu innego zabezpieczenia. Jednocześnie rozpatrywanie sprawy może trwać, a na sprawców może zostać nałożona grzywna.

W grudniu 2025 roku Lee Jae Myung podczas briefingu Straży Przybrzeżnej wezwał do zaostrzenia sankcji finansowych, podając w wątpliwość, czy obowiązujące wówczas kary były wystarczające, by powstrzymać nielegalne połowy.

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